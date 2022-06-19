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Французы возмутились видом Зеленского на встрече с Макроном

Читатели Le Figaro указали на нетипичную деталь на встрече Зеленского с Макроном
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Читатели газеты Le Figaro возмутились внешним видом и поведением президента Украины Владимира Зеленского на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном.

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Так, Зеленский принимал Макрона в Киеве в простой зеленой футболке и штанах в стиле милитари.

«Зеленский принимает представителей США иногда в костюмах и галстуках или даже в военной форме, для Европы достаточно футболки», — написал ТConcombre29.

Пользователь с ником JOEL VELASQUE, в свою очередь, отметил, что «Зеленский недостаточно вежливый, чтобы одеться должным образом перед теми, кто его кормит».

В то же время Grand largue назвал встречу двух лидеров «коллективным безумием».

«Зеленский, «хозяин мира», щелчком пальца заставляет своих слуг, возглавляющих ЕС, провести всю ночь в поезде, которые приходят к нему на сцену, чтобы принести присягу на верность», — подчеркнул он.

Пользователь Lohan, в свою очередь, возмутился использованием французского вооружения для обстрелов городов Донбасса.

«Молодец Макрон. Зеленский использует французские САУ Сaesar, чтобы бомбить мирных жителей в Донецке! Позор Франции!» — заявил читатель.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский встретился с Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и румынским лидером Клаусом Йоханнисом. Политики поддержали предоставление Украины статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

На следующий день после визита европейских лидеров Die Welt сообщила, что за «закрытыми дверями» они убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Данная информация была опровергнута Киевом.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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