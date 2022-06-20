Определение полюсов

В рамках Петербургского международного экономического форума выступил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Лейтмотивом его доклада можно назвать фразу «Мы живем в однополюсном мире с сорвавшимся с цепи «полюсом». Старые правила не работают, санкции вводятся без всяких оснований, и результатом станут голод и экономический коллапс. Спастись от «всемирного потопа» можно, лишь построив «Ноев ковчег» благодаря уникальной российской ресурсной базе — нефти «Восток Ойл».

Очевидно, что одним из наиболее ценных ресурсов является память. Именно она обеспечивает возможность видеть причины текущих событий, делать точные оценки и давать верные прогнозы. Лидеры западных государств изо всех сил борются с памятью, старательно делая вид, что проблемы их стран начались в конце февраля 2022 года. Это позволяет им обвинить в экономических сложностях, в падении благосостояния населения и в подорожании энергоресурсов Россию. Такой подход подрывает саму возможность найти эффективные инструменты борьбы с экономическими трудностями.

К счастью, российская энергетическая отрасль память не утратила, что доказывает доклад Игоря Сечина. В нем он очерчивает генезис текущих кризисных событий, справедливо находя их корни в кризисе 2007–2008 годов, последствия которого не были преодолены. Ситуация в мировой экономике последние 15 лет усугублялась двумя крупными энергетическими кризисами (2014–2016 и 2018 годов), пандемией, реализацией бездумной западной модели «зеленого» энергоперехода и санкционными играми. Результатом стал новый энергетический кризис, запущенный в 2021 году и продолжающийся до сих пор. Притом, вероятнее всего, он пока не достиг своего пика.

Соединённые Штаты сейчас пытаются решить свои проблемы за счет не только России, но и за счет Европейского союза, лишив его субъектности и шансов стать экономической альтернативой США. В данный момент ЕС активно и радостно совершает «энергетическое самоубийство». И в этом нет ничего хорошего для нашей страны, так как мы долгие годы выстраивали взаимоотношения с Европой на позициях «жить вместе и вместе богатеть».

И если чудовищные потери Евросоюза, региона с самой высокой стоимостью энергии в мире, — это, к сожалению, данность, то успех Соединенных Штатов в экономическом противостоянии фактически со всем миром, мягко говоря, не предрешен. Так, США пытаются бороться с инфляцией через повышение ставок. Но такой подход бесперспективен как на уровне Америки, так и на уровне всего мира. Единственный результат, который, скорее всего, получат Штаты — коллапс финансовой системы.

Самое интересное, что о грядущих проблемах и Европу, и США предупреждали заранее. Но, по словам, Игоря Сечина, все предупреждения были проигнорированы, так как страны Запада старались искусственно провести смену экономико-технологического уклада в своих интересах. Как раз в этой логике реализовывался радикальный сценарий «зеленого» энергоперехода.

Сейчас США столкнулись с оборотной стороной своей «зеленой» политики, когда американские нефтегазовые компании отказались наращивать производство углеводородов, так как местные политики убедили их в скором отказе стран Запада от ископаемого сырья.

Даже мейджоры делают акцент не на долгосрочных инвестициях, а на кратко- и среднесрочных проектах, якобы гарантирующих быструю окупаемость и стремительное получение прибыли. Долгосрочное развитие приносится в жертву необходимости поддерживать стоимость акций, надувать капитализацию любой ценой. Это ведет к сокращению масштабов бизнеса.

Факт заключается в том, что «социальная рыночная экономика» Запада дала трещину. Больше нет места лозунгу «Благосостояние для всех». Он утратил силу под ударами кризиса (благосостояние оказалось не для всех). А вместе с ним утратил силу еще один лозунг: «Порядок, основанный на правилах». Оказалось (!), что как только западные страны сталкиваются с серьезными экономическим трудностями, они легко забывают не только о неприкосновенности частной собственности, обязательности контрактов и правовой защите сделок, но и о таком краеугольном принципе римского права, как презумпция невиновности.

Зато они с удивительной охотой вспоминают о статусе hostis publicus («враг общества»), объявляя целые страны вне закона, то есть призывая их уничтожать и грабить.

Иными словами, старые порядки если и не рухнули полностью, то активно разрушаются в данный момент. Притом разрушают их те страны, которые в течение десятилетий делали вид, будто именно они являются столпами законности и порядка.

Собственно, как сказано в докладе Игоря Сечина, мы имеем однополюсный мир с сорвавшимся с цепи «полюсом». Важным последствием буйства этого «полюса» является обострение регионализации мира. В докладе справедливо отмечено, что многие страны, глядя на «санкционную вакханалию», понимают простую вещь: «чем меньше они интегрированы в глобальное сообщество, тем меньше вероятность распространения кризиса на их локальные рынки».

В нынешнюю эпоху стремительно меняющихся правил перед нашей страной и ее энергетическим сектором стоят понятные задачи. Часть из них носят тактический характер. К примеру, справедливо звучит предложение Игоря Сечина о том, что в случае попыток экспроприации российской собственности симметричные меры должны применяться в отношении активов иностранных компаний в России.

Но есть задачи стратегические. Первая и наиболее глобальная заключается в том, что необходимо выработать новые правила взаимоотношений в полностью изменившемся мире. Одним из инструментов, формирующих новые правила, является постепенная «дедолларизация», наращивание доли расчетов в национальных валютах и взаимных инвестиций. По словам Игоря Сечина, невозможно обойтись без России при формировании новой конфигурации рынков и новых институтов взаимодействия стран.

А также нельзя забывать о растущем потреблении энергоносителей. Текущий кризис, очевидно, подрывает спрос на нефть и газ в ряде западных стран. Под угрозой находится существование целых отраслей европейской промышленности. Спасибо за это стоит сказать и энергетическому кризису и санкционным упражнениям европейского руководства.

Но кризис пройдет. Готовиться к увеличению спроса на энергоносители необходимо уже сейчас. Требуются сотни миллиардов инвестиций в один только нефтяной сектор. Западные компании на данный момент демонстрируют неготовность к таким тратам. Зато Россия, по словам Игоря Сечина, может обеспечить долгосрочные потребности мира в доступных энергоресурсах, прежде всего за счет проекта «Восток Ойл» — «Ноева ковчега мировой экономики».

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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