Минобороны сообщило об уничтожении 50 генералов и офицеров ВСУ

Вооруженные силы РФ поразили ракетами «Калибр» пункт управления ВСУ в Днепропетровской области, уничтожены свыше 50 генералов и офицеров ВСУ. Об этом 19 июня рассказал официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Известно, что ликвидированные генералы и офицеры ВСУ входили в генеральный штаб, командование группировки «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях.

Кроме того, ВС РФ поразили эшелон с личным составом, вооружением и техникой механизированной бригады украинских войск, прибывшей в Донбасс из города Владимир-Волынский.

Минобороны РФ показало видео залпового пуска крылатых ракет «Калибр» с фрегата в Черном море и нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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