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WSJ: решение президента РФ Путина по газу ударило по электоральным рейтингам лидеров ЕС

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Президент России Владимир Путин с помощью энергетической политики ударил по самому больному для европейских лидеров вопросу — их электоральному рейтингу. Об этом 18 июня написала газета The Wall Street Journal.

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«Выборы в ведущих европейских странах запланированы ближе к зиме, когда отсутствие российского газа в домах и предприятиях будет ощущаться наиболее остро», — отмечает издание.

Пытаясь смягчить ценовой удар по населению, руководство европейских стран вынуждено было увеличить расходы. В частности, в публикации говорится, что президент Франции Эммануэль Макрон направил дополнительные $28 млрд, чтобы сдержать растущие цены на газ и электроэнергию и предоставить скидки на бензин.

Франция не единственная страна, которая тратит огромные средства на смягчение энергетического кризиса. В похожей ситуации оказались Германия, Греция и Италия.

При этом Макрон предстанет перед избирателями уже в это воскресенье на финальном туре выборов в Национальное собрание. Германия, которая крайне зависима от поставок газа из России, пройдет через первое голосование в октябре текущего года, когда в Нижней Саксонии состоятся региональные выборы. Италия, которая также является крупным импортером российского газа, проголосует на общенациональных выборах в середине 2023 года.

Ранее, 14 июня, американские СМИ выразили недовольство политикой главы Белого дома Джо Байдена. В частности, читатели изданий The Daily Wire и Townhall упрекнули президента США в том, что из-за его трат не могут оплатить расходы на питание и бензин, а также обвинили его в чрезмерных расходах на военную поддержку Украине.

Незадолго до этого Байден сказал, что граждане США платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. В ответ на это высказывание первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что попытка переложить ответственность за рост инфляции в США и Европе на российское руководство неубедительна.

Президент России Владимир Путин также прокомментировал термин «путинская инфляция», который сейчас активно применяют на Западе. Глава государства назвал его глупостью, рассчитанной на тех, кто не умеет читать и писать. Он отметил, что действия РФ по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чем.

В апреле Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены, а инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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