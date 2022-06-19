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Зеленскому предложат выбрать страну для решения визовых вопросов с Россией

Зеленскому представят предложения по выбору страны для решения визовых вопросов с Россией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому представят предложения по выбору страны, которая будет представлять Украину в России для решения визовых вопросов. Об этом 19 июня сообщил министр украинского кабмина Олег Немчинов, объясняя, как россиянам можно будет получить визу для въезда в Украину с учетом того, что украинские диппредставительства в РФ закрыты.

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«Во-первых, у нас есть действующие соглашения с визовыми центрами в РФ, насколько нас проинформировал на заседании правительства заместитель министра иностранных дел [Украины] Николай Точицкий. Во-вторых, будут предоставлены предложения президенту Украины для того, чтобы избрать страну, которая будет временно представлять интересы Украины в Российской Федерации», — сказал он в эфире телемарафона «Единые новости».

По его словам, после того, как это будет сделано и будет принято решение, украинский МИД дополнительно проинформирует граждан РФ и Украины о способе получения визы, ее стоимости.

17 июня кабинет министров Украины одобрил введение визового режима для граждан России с 1 июля. Отмечалось, что это решение связано с вопросами безопасности, необходимостью усиления контроля за въездом российских граждан на Украину, а также запросом общества.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Известиям», что этим решением Киев прежде всего наказывает граждан Украины, которые по каким-то причинам выехали в РФ и получили российское гражданство. По его словам, данное решение Украины стоит в ряду недружественных действий в адрес РФ, однако Москве не стоит отвечать на это зеркально.

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