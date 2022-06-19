Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава британских ВС призвал создать способную победить Россию армию
Мир
Парламент Украины принял закон о выходе из ряда соглашений СНГ
Общество
СК возбудит уголовное дело из-за нового обстрела Курской области
Мир
Верховная рада проголосовала за запрет российских музыки и книг
Мир
На въезде в Польшу остановили мэра Чернигова Атрошенко
Мир
Российский флот «Калибрами» уничтожил 50 генералов и офицеров ВСУ
Общество
Более 20 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы
Мир
Украинские Су-25 ударили по своим позициям в Днепропетровской области
Мир
Силы ЛНР и ВС РФ взяли под контроль Метелкино
Мир
В пригороде Северодонецка сдались в плен члены группировки «Айдар»
Мир
В Молдавии запретили новостные программы из России

Минобороны сообщило об уничтожении 50 генералов и офицеров ВСУ

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский флот ударами «Калибров» из Черном моря уничтожил пункт управления ВС Украины в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. В результате были ликвидированы более 50 украинских генералов и офицеров. Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Удар нанесен <...> в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия». В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», — отметил он.

Не отходя от пирса: пришвартованная подлодка провела пуски «Калибров»
АПЛ «Северодвинск» поразила цели крылатыми ракетами с военно-морской базы

Минобороны также опубликовало кадры пуска «Калибров» по объектам ВСУ. В российском военном ведомстве рассказали, что экипаж фрегата Черноморского флота выполнил залповый пуск четырех ракет по наземным целям.

Также в этот день Конашенков сообщил, что два украинских Су-25 ударили по позициям ВСУ в Днепропетровской области. Вследствие этого украинские войска понесли очередные серьезные потери.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022