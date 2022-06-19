Минобороны сообщило об уничтожении 50 генералов и офицеров ВСУ

Российский флот ударами «Калибров» из Черном моря уничтожил пункт управления ВС Украины в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. В результате были ликвидированы более 50 украинских генералов и офицеров. Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Удар нанесен <...> в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия». В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», — отметил он.

Минобороны также опубликовало кадры пуска «Калибров» по объектам ВСУ. В российском военном ведомстве рассказали, что экипаж фрегата Черноморского флота выполнил залповый пуск четырех ракет по наземным целям.

Также в этот день Конашенков сообщил, что два украинских Су-25 ударили по позициям ВСУ в Днепропетровской области. Вследствие этого украинские войска понесли очередные серьезные потери.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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