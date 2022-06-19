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Microsoft запретила пользователям из России установку Windows 11 и 10 с официального сайта

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Американская компания Microsoft сделала невозможным для пользователей из России скачивание операционных систем Windows 10 и 11 с официального сайта. Об этом 19 июня сообщает портал CNews.

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Пользователи, заходящие на сайт корпорации с российских IP-адресов, также не могут cкачать утилиту помощника по установке операционных систем Media Creation Tool.

«Возникла проблема с вашим запросом», — такая запись появляется при попытке скачать образ Windows 11.

Если пытаться скачать средство для установки Windows 10 или 11 сайт переходит на пустую страницу, где есть только надпись «404 — File or Directory not found».

При использовании VPN и IP-адреса другого государства скачивание программного обеспечения проходит штатно.

8 июня стало известно, что Microsoft существенно сократит свою деятельность в России, но продолжит выполнять уже существующие обязательства перед российскими клиентами, отмечает «Газета.Ru». В результате сокращения объемов деятельности в РФ пострадает свыше 400 сотрудников корпорации.

4 марта Microsoft приостановила продажи и предоставление услуг в России. Тогда в корпорации заявили о работе в связке с правительствами США, ЕС и Великобритании, поэтому и решили приостановить многие аспекты бизнеса в России в соответствии с решениями этих правительств о введении антироссийских санкций.

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