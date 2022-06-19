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Нутрициолог призвала не экономить на некоторых продуктах

Нутрициолог Кривцова призвала отказаться от экономии на базовых продуктах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Экономить на качестве и составе базовой продуктовой корзины нельзя, особое внимание надо уделять употреблению мяса, молока и хлеба. Об этом 19 июня рассказала врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова.

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По ее словам, базовая продовольственая корзина должна быть высокого качества за счет регулярности.

«На ней экономить нельзя. Важно контролировать стандартны изготовления продуктов, которые производители должны описывать на упаковках. Читать надо то, что написано», — сказала врач порталу «Ura.ru».

Кривцова посоветовала предпочитать продукты с коротким сроком хранения.

«Если говорить о мясе, то полуфабрикаты более опасны, чем кусок мяса. Хлеб должен быть грубого помола, из качественной муки и от хорошего производителя», — отметила она.

Специалист обратила внимание на важность покупки молока, так как продукция действительно должна быть молочной, а не содержащей молоко.

Ранее в воскресенье врач-диетолог Полина Королева объяснила, что в день можно употреблять до 500 г клубники и черешни. Из-за большого количества углеводов и повышения уровня сахара в крови эти ягоды желательно есть днем. Тогда человек вероятнее сможет израсходовать лишнюю глюкозу.

14 июня врач кардиолог-диетолог Татьяна Залетова сообщила, что клубника содержит биологически активные соединения, которые положительно влияют на нервную систему и служат для профилактики ряда заболеваний.

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