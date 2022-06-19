Нутрициолог призвала не экономить на некоторых продуктах

Экономить на качестве и составе базовой продуктовой корзины нельзя, особое внимание надо уделять употреблению мяса, молока и хлеба. Об этом 19 июня рассказала врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова.

По ее словам, базовая продовольственая корзина должна быть высокого качества за счет регулярности.

«На ней экономить нельзя. Важно контролировать стандартны изготовления продуктов, которые производители должны описывать на упаковках. Читать надо то, что написано», — сказала врач порталу «Ura.ru».

Кривцова посоветовала предпочитать продукты с коротким сроком хранения.

«Если говорить о мясе, то полуфабрикаты более опасны, чем кусок мяса. Хлеб должен быть грубого помола, из качественной муки и от хорошего производителя», — отметила она.

Специалист обратила внимание на важность покупки молока, так как продукция действительно должна быть молочной, а не содержащей молоко.

Ранее в воскресенье врач-диетолог Полина Королева объяснила, что в день можно употреблять до 500 г клубники и черешни. Из-за большого количества углеводов и повышения уровня сахара в крови эти ягоды желательно есть днем. Тогда человек вероятнее сможет израсходовать лишнюю глюкозу.

14 июня врач кардиолог-диетолог Татьяна Залетова сообщила, что клубника содержит биологически активные соединения, которые положительно влияют на нервную систему и служат для профилактики ряда заболеваний.