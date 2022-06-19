Названа стоимость школьного выпускного в 2022 году

Эксперты компании «Авито» рассказали о стоимости выпускного вечера в 2022 году. Статистические данные оказались в распоряжении «Известий» 19 июня.

По данным «Авито Товары», в мае 2022 года продажи платьев увеличились на 28%, а мужских костюмов — на 65% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Наряд, приобретенный для выпускницы на «Авито» обходится в среднем в 5335 рублей, для выпускника — в 9385 рублей, что на 30–50% дешевле, чем в магазинах.

В сфере бьюти-услуг самыми востребованным стали мастера по маникюру и педикюру: спрос вырос в четыре раза, средняя цена услуги составила 500 рублей.

Кроме того, спрос на услуги организаторов праздников по всей России вырос на 50%.

Компания также сообщила, что в этом году одиннадцатиклассники и их родители отдавали предпочтение проведению торжественного мероприятия на теплоходах (спрос на аренду вырос на 61%), в лофтах (+64%) и ресторанах (+64%). Помимо этого, всё чаще выпускные стали проводить в загородных домах (+9%). Средняя стоимость аренды за сутки составляет 4,5 тыс. рублей.

Эксперты заключили, что в 2022 году в среднем россияне потратят на выпускной вечер 13 860 рублей на человека при условии, что в классе 20 учеников.

Школьные выпускные вечера состоятся в Москве 25 июня. Основной площадкой празднования станет парк Горького. Для выпускников Санкт-Петербурга праздник «Алые паруса» состоится 24 июня.