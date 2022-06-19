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«Воспитанник» украинского национализма рассказал о разочаровании в ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Киевский режим заставлял мирных жителей Украины вступать в ряды националистических вооруженных формирований (ВФУ). Об этом 19 июня рассказал корреспонденту «Известий» Ксении Солдатовой один из «воспитанников» так называемого «черного солнца», знака «Азова» (в отношении боевиков которого в России возбуждены уголовные дела», Максим Кокошко.

По его словам, его задачи заключались в помощи украинской армии. Требовалось сообщать о действиях войск, в частности скидывать координаты пехоты и фиксировать передвижение летательных аппаратов.

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Максим снял, как над его поселком пролетают российские вертолеты, и передал информацию украинской стороне. После этого он понял, что в результате его действий могли пострадать мирные люди, а под удар украинцев попасть деревня.

«Если бы запустили ракету, не дай бог, попала бы в мирных людей», — раскаялся он.

Мужчине сейчас 20 лет, он закончил школу, где с шестого класса запретили русский язык, поступил в техникум, а после пошел служить в зону так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Там он разочаровался в украинском режиме, так как над ним издевались.

Что такое украинский национализм, ощутил весь поселок, в котором живет Максим. Когда жители поддержали приход России, прошлый руководитель назвал их коллаборантами, перекрыл водоснабжение и сбежал в Киев.

Кроме того, украинские власти уничтожили за два десятилетия все сады и виноградники, которые были в поселке при СССР, рассказали местные жители.

18 июня один из работников химического комбината «Азот» в Северодонецке рассказал военному корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину, что начальство завода «ушло в отпуск» еще 28 февраля. Сотрудников о своем отъезде не предупредили. При этом 24 февраля мужчину отправили развозить генераторы по бомбоубежищам на территории предприятия.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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