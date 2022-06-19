Посол ЛНР в России Мирошник подтвердил сдачу в плен близ Северодонецка командиров «Айдара»

В пригороде Северодонецка сдались в плен члены украинского националистического формирования «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела). Об этом 19 июня сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

«В пригороде Северодонецка, в Метелкино подтверждена сдача в плен айдаровцев, вместе со своими вожаками. Поселок полностью зачищен», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в этот день источник в силовых структурах сообщил, что один из командиров «Айдара» попал в плен в процессе освобождения села Метелкино. Источник ТАСС, в свою очередь, рассказал о сдаче в плен боевиков, в том числе командного состава, группировки «Айдар» на добровольной основе.

В ходе операции по освобождению «Азовстали» в Мариуполе в плен сдались 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении группировка возбуждены уголовные дела в РФ), в том числе глава радикального формирования Денис Прокопенко (Редис) и Святослав Паламар (Калина). О полном освобождении предприятия Минобороны России сообщило 20 мая.

Москва начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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