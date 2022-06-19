Более 20 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы

В московских аэропортах 19 июня отменены или задержаны 23 авиарейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Расписания.

Так, по состоянию на 14:20 мск, в Шереметьево задерживались три рейса, один был отменен. В Домодедово задержано шесть рейсов, отменен также один. Во Внуково отменены четыре рейса, еще восемь задерживались.

В расписании аэропорта Жуковский изменений нет.

Причины задержек и отмены рейсов не называются.

В январе Ространснадзор предложил ввести административную ответственность за задержки рейсов в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В рамках действующего законодательства пассажиры могут получить компенсацию в случае задержки рейса. Это 25 рублей за каждый час задержки, учитывая, что ранее закон о защите прав потребителей предусматривал неустойку в размере 3% от стоимости билета.