Президент России Владимир Путин нанес удар по самому уязвимому месту лидеров стран Европейского союза — их электоральному рейтингу. Об этом 18 июня пишет The Wall Street Journal.

В материале говорится, что ближе к следующей зиме, когда отсутствие российского газа на предприятиях и в домах Европы будет ощущаться наиболее остро, в крупных европейских странах пройдут выборы.

«Германия, которая очень сильно зависит от поставок российского газа, начнет электоральное испытание в октябре с региональных выборов в федеральной земле Нижняя Саксония. Италию, еще одного крупного импортера российского газа, ждут общенациональные выборы в середине следующего года», — уточняет издание.

Утверждается, что для лидеров европейских стран это станет крайне тяжелым испытанием, поскольку на фоне недовольства людей резким ростом стоимости энергии им будет очень сложно получить желаемые результаты.

Отмечается, что правительства стран Европы вынуждены увеличивать расходы, чтобы смягчить удар по потребителям. Так, президент Франции Эммануэль Макрон одобрил выделение €28 млрд, чтобы ограничить цены на газ и предоставить скидки на бензин.

Ранее, 17 июня, президент РФ прокомментировал термин «путинская инфляция», который сейчас применяют на Западе. Глава государства назвал его глупостью, рассчитанной на тех, кто на тех, кто не умеет читать и писать. Он отметил, что действия РФ по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чем.

До этого, 10 июня, американский лидер Джо Байден сказал, что граждане США платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. При этом он заверил, что США могут справиться с инфляцией «с позиции силы лучше, чем любая другая страна в мире».

В этот же день стало известно, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, это максимум с декабря 1981 года. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ответственность за рекордные цены на бензин в США якобы лежит на России и ее президенте Владимире Путине.

12 мая Путин указывал на то, что авторы антироссийских санкций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Он отмечал, что в ряде стран инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.

Ряд стран, в том числе все государства Евросоюза, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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