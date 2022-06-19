Минобороны РФ рассказало об оставлении украинскими боевиками своих позиций

Украинские боевики начинают оставлять свои позиции, бросив оружие. Об этом 19 июня сообщили в Минобороны России.

«Отдельные подразделения ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения покидают район боевых действий. Так, взвод 1-й роты 1-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшийся в районе Лисичанска, бросил тяжелое вооружение и оставил свои позиции», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ несут значительные потери от контрбатарейной борьбы. Как рассказал пленный военнослужащий 22-й мотопехотной бригады ВСУ, за последние 10 дней в артиллерийских подразделениях на Харьковском направлении потери составили 380 человек.

«Большие потери в рядах ВСУ вынуждают украинское командование бросать в бой неподготовленный личный состав, у которого отсутствуют необходимые навыки обращения с вооружением и военной техникой. Так, в 13:30 пара штурмовиков Су-25 воздушных сил Украины нанесла удар по позициям своих подразделений в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области», — добавили в российском ведомстве.

17 июня командующий логистикой украинских сухопутных войск Владимир Карпенко заявил, что потери тяжелых вооружений Украины в ходе российской спецоперации по защите Донбасса составили приблизительно 50% техники.

Ранее, 10 июня, газета The Independent со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что украинские войска несут значительные потери, уступая при этом российским войскам в соотношении двадцать к одному в артиллерии и сорок к одному в боеприпасах.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».