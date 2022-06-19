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Канцлер Германии Шольц поддержал курс Меркель в отношениях с Россией

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Канцлер Германии Олаф Шольц высоко оценил политику предшественницы на посту Ангелы Меркель по вопросу отношений с Россией. Об этом 19 июня сообщило немецкое издание Die Welt.

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«Я на стороне своего предшественника и не вижу причин сомневаться в ее решениях», — сказал он.

Как полагает Шольц, попытки примириться не могут быть ошибочными. Также верными он назвал «попытки мирно уживаться».

Меркель была права, выступая против вступления Украины в НАТО в 2008 году, подчеркнул политик. Он напомнил, что желающие вступить в альянс государства должны соответствовать необходимым критериям.

Кроме того, 14 лет назад вступление Украины в альянс не стояло в повестке, добавил он.

17 июня Меркель назвала свою отставку одной из возможных причин эскалации конфликта на Украине. По ее словам, отставка политика могла повлиять и на выборы во Франции, и на вывод войск из Афганистана.

7 июня она рассказала, что на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году выступила против ускоренного принятия Украины в альянс, так как политическая система государства была коррумпирована и находилась под «большим влиянием олигархов».

2 июня политик публично поддержала действия украинской администрации. Также бывший канцлер Германии добавила, что Киев имеет право на самооборону.

25 февраля экс-канцлер назвала происходящее вокруг Украины «переломным событием в истории Европы». Меркель осудила действия Москвы и отметила, что они «нарушают нормы международного права», выразив солидарность с Киевом.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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