Президент России Владимир Путин ударил лидеров стран Евросоюза по «самому уязвимому месту». Об этом 19 июня пишет The Wall Street Journal, имея в виду электоральный рейтинг политических сил.

Издание указывает на недовольство жителей европейских стран снижением уровня жизни из-за падения притока российского газа в ЕС, вызванного, в свою очередь, антироссийскими санкциями. Журналисты полагают, что первым возмущение граждан почувствует недавно переизбранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Так, политическая партия Макрона «Возрождение» и ее союзники готовятся к финальному раунду выборов в законодательные органы разного уровня, который проходит 19 июня. Всего французы изберут 1148 депутатов.

Соперниками партии французского лидера стал «Союз левых сил» во главе с Жан-Люком Меланшоном и «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Как показывают опросы, партия Ле Пен занимает равные позиции с партией Макрона.

«В крупных экономиках Европы выборы пройдут ближе к следующей зиме, когда отсутствие российского газа в домах и на предприятиях Европы будет наиболее остро ощущаться», — говорится в материале.

Журналисты напомнили, что подобное испытание ожидает и Германию в октябре с региональных выборов в федеральной земле Нижняя Саксония.

«Италию, еще одного крупного импортера российского газа, ждут общенациональные выборы в середине следующего года», — говорится в материале.

18 июня глава компании Eni Клаудио Дескальци и комиссар Евросоюза по экономике Паоло Джентилони заявили, что Италия способна пережить зиму без российского газа благодаря диверсификации поставок энергоресурсов. Джентилони отметил, что грядущая зима для Италии является «критической».

Ранее агентство ANSA рассказало, что власти Италии рассматривают возможность объявить тревогу из-за снижения объема поставок российского газа.

16 июня глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предложил временно понизить уровень минимально допустимой температуры в жилье, что возмутило немецких потребителей. По их мнению, антироссийские санкции лишают население ФРГ экономической основы для обеспеченной жизни. В Сети высказывают мнение, что население Германии и так несет тяжелое бремя налогов и пошлин, продолжая жить мифом о богатой стране, а Берлин готовит «законы о вынужденной экономии».

16 июня стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. Тогда регулятор назвал решением проблемы компенсацию нехватки объема ресурсов из других источников.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.