Психолог дала советы по созданию рабочего настроя летом

Семейный психолог Наталья Панфилова рассказала, как бороться с ленью в летний период и настроить себя на рабочий лад.

По словам специалиста, необходимо перестать себя заставлять и найти на работе приятные моменты.

«Чем больше ты себя заставляешь, тем больше внутренних сопротивлений и не хочется работать. Надо найти интересные моменты в работе, конкретную цель. В таком случае и время на работе быстро пролетает», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Еще один совет — спланировать выходные так, чтобы они превратились в «маленький праздник», например, сходить в гости или встретиться с друзьями.

По мнению Панфиловой, работа — это «средство, которое дает нам возможность получить определенную степень свободы». В связи с этим специалист порекомендовала подумать, какие именно свободы человеку дает его работа, и повесить соответствующий список «на видном месте, чтобы видеть и помнить».

Ранее в июне врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов предупредил об опасности работы в офисе в жару. По его словам, температура выше +28 градусов может приводить к возникновению у сотрудников вялости и рассеянности и даже снижению умственной работоспособности. В связи с этим он рекомендовал пить много жидкости маленькими порциями, в воду можно добавлять лимон или листья мяты, а также регулярно умывать лицо и руки, чтобы охладить тело.