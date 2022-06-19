Президент Молдавии Санду подписала закон о запрете российских новостных программ

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете показа новостных программ из России. Об этом сообщила глава совета по телевидению и радио Лилиана Вицу в эфире онлайн-проекта Rezoomat.

«Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает гораздо более жесткие санкции», — сказала чиновница.

По ее словам, закон вступит в силу 24 июня. Запрет распространяется в том числе на аналитические программы и российские военные фильмы. Также документ определяет понятие «дезинформация»: оно расценивается как намеренное распространение вредных для информационной безопасности сведений.

В это определение попала информация, которая «оправдывает или продвигает военную агрессию, агрессию гибридного типа, терроризм, диктаторские режимы».

Как добавила Вицу, за распространение контента с дезинформацией телеканалы могут быть оштрафованы на сумму от $2100 до $5255. При повторном нарушении будет приостановлена лицензия на вещание на срок до семи дней.

Как добавляет «Газета.Ru», запрет введен из-за ситуации на Украине, заключила Вицу.

В 2017 году Молдавия принимала подобный закон, направленный на борьбу с «иностранной пропагандой». Его отменили в 2020 году по инициативе Соцпартии.

19 апреля Санду подписала закон, который запрещает демонстрацию символики, используемой российскими войсками. К ним относятся георгиевская лента, а также символы Z и V. На следующий день стало известно, что полиция предупредила о наказании для всех граждан, которые будут носить георгиевскую ленточку.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик подчеркнул, что таким запретом Молдавия «бездарно и нелепо» пытается стереть из истории память о том, что именно советские солдаты освобождали ее территорию от фашизма.

В тот же день активисты из разных районов Молдавии собрались возле парламента республики в Кишиневе в знак протеста против цензуры в СМИ и запрета георгиевской ленты.