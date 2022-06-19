Глава ФАС назвал парадоксальным рост цен на авиакеросин при снижении спроса

В России сложилась парадоксальная ситуация с ценами на авиакеросин. Его стоимость продолжает расти, несмотря на снижение спроса, заявил 18 июня глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

В комментарии РБК он отметил, что цены на сжиженный углеводородный газ снизились в три раза с начала года. Также на оптовом рынке падает цена бензина. Однако стоимость авиатоплива неизменно растет.

Глава ФАС заверил, что это никак не отразится на стоимости билетов. Он объяснил, что для авиакомпаний действует механизм демпфера, за счет чего происходит возврат части денег.

«За рынком авиакеросина мы продолжим следить», — пообещал Шаскольский.

Ранее, 14 февраля, глава Минтранса сообщил, что самолеты могут начать летать на водородном топливе. По его словам, ведомство прорабатывает эту задачу с партнерами и коллегами из Минпромторга и Минэкономики. Министр указал, что полеты на альтернативных видах уже осуществляются за рубежом. По его прогнозам, в России самолеты смогут летать на водородном топливе к 2035 году.