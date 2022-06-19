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Отказавшийся обслуживать военных автосервис в Крыму будет снесен

Отказавшийся обслуживать военных автосервис в Крыму построен незаконно и будет снесен
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Станция техобслуживания (СТО) в Красногвардейском районе Крыма, где отказались обслужить грузовой автомобиль российских военных, построена незаконно и будет снесена. Об этом 19 июня заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

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По его словам, незаконность строения установила проверка.

«В вопросе с хозяином СТО, отказавшимся помогать нашим военнослужащим, поставлена точка», — цитирует его «РИА Новости».

Владелец обязан снести постройку в течение 14 рабочих дней. В случае отказа начнется судебное разбирательство, которое после вступления решения суда в законную силу обяжет снести здание СТО.

«Пользуется благами гражданина великой державы — пусть живет по закону. Власть нашу он может не любить — насильно мил не будешь», — подчеркнул Константинов, отметив, что власть надо уважать.

Как предположил Константинов, владелец автосервиса «любит Украину», и поэтому «ему стоит развивать свой бизнес там».

Неделей ранее в Сети появилось видео, на котором был виден военный «КамАЗ» с литерой Z. Автомобиль стоял возле станции техобслуживания со стоящими в боксах легковыми авто. За кадром мужчина пояснил, что приехал вместе с сослуживцем в СТО произвести ремонт покрышки. Но сотрудники СТО отказали им, якобы сказав, что «не помогают военным». Работы также отказались делать и за деньги.

Как уточняет «Газета.Ru», владелец сервиса Вилен Сейтосманов назвал произошедшее недоразумением. По его словам, сотрудники его СТО и он сам неоднократно помогали военным, но его станция работает только с легковыми автомобилями.

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