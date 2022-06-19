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Женщина погибла в результате обстрела села Озеряновка со стороны Украины

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Женщина погибла в результате обстрела села Озеряновка украинскими боевиками. Об этом 19 июня сообщили в штабе теробороны Донецкой Народной Республики.

Там призвали быть осторожными, не покидать дома без необходимости, а во время обстрела не выходить из убежища.

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Как написал мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале, в результате атаки скончалась 63-летняя мирная жительница.

Ранее в этот день украинские националисты выпустили по населенным пунктам в ДНР 20 снарядов калибра 152 мм. 14 снарядов боевики выпустили по Пантелеймоновке, еще шесть — по Михайловке.

Власти республики, в свою очередь, подтвердили намерение провести трибуналы и заявили, что фундаментом для него станет Нюрнбергский процесс.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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