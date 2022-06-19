Шольц поддержал политику Меркель в отношении России

Канцлер Германии Олаф Шольц одобрил политику своей предшественницы Ангелы Меркель по отношению к России. Об этом он рассказал в интервью газете Die Welt.

«Я на стороне своего предшественника и не вижу причин сомневаться в ее решениях», — сказал политик.

По его словам, попытка примирения не может быть ошибочной, как и «попытка мирно уживаться».

Шольц подчеркнул, что одобрял решение Меркель выступить против вступления Украины в НАТО в 2008 году. Он отметил, что страна, намеревающаяся стать частью военного альянса, должна полностью соответствовать его критериям.

Однако Шольц признал, что совсем иначе оценивал энергетическую политику в отношении России в последние годы. Он назвал ошибкой позицию Берлина о сосредоточении на энергопоставках из России. Не была создана необходимая инфраструктура для быстрого изменения поставщиков газа, отметил он.

Шольц напомнил, что на посту мэра Гамбурга выступал за строительство терминалов сжиженного газа на северном побережье Германии.

«Теперь мы должны быстро это наверстать», — сказал он.

18 июня Меркель рассказала, что Россия не использовала газ и трубопровод «Северный поток – 2» в качестве оружия. Политик уточнила, что ФРГ было выгодно закупать российский трубопроводный газ вместо сжиженного у США и стран Ближнего Востока из-за слишком высоких цен на СПГ.

До этого, 7 июня, Меркель рассказала, что на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году выступила против ускоренного принятия Украины в альянс, так как в те годы политическая система государства была коррумпирована и находилась под «большим влиянием олигархов».

22 февраля Шольц заявил, что минэкономики страны получило распоряжение остановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2» на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по СП-2 на фоне угрозы санкций.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу.