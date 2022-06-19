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Кадыров заявил о больших потерях среди наемников на Украине

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Иностранные наемники на Украине несут значительные потери. Об этом 19 июня заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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По его словам, каждый из иностранных наемников столкнулся с натиском российских войск. Как добавил Кадыров, если в начале марта иностранцы публиковали видео своих достижений, то теперь демонстрируют ранения и высказывают мысли о возвращении на родину.

«На самом же деле, потери иностранцев большие, а оставшиеся в живых всё чаще подумывают о том, чтобы бросить это бессмысленное дело и убраться подальше от Украины», — заключил он.

18 июня автор журналистских расследований и ветеран армии США Сет Харп опубликовал в своем Twitter-аккаунте материал, в котором американский наемник, принимающий участие в боевых действия на стороне Украины, рассказал о боях в Северодонецке в Луганской Народной Республике (ЛНР). Неизвестный собеседник упоминает конфликты среди боевиков. Так, практически регулярными стали случаи «дружественного огня» между националистами и иностранными наемниками.

С момента начала Россией спецоперации по защите Донбасса были установлены факты участия иностранных наемников в конфликте на стороне украинских неонацистов. По словам председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, более 70 иностранных наемников на Украине стали фигурантами уголовных дел. К ответственности привлечены боевики из Канады, Великобритании, США, Норвегии, Грузии и других стран.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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