Участник рынка сообщил о сохранении бренда Mango после ухода компании из РФ

Магазины одежды испанской компании Mango, решившей полностью отказаться от прямых продаж в России, скоро вновь начнут открываться, товары будут реализовываться под этим же брендом. Об этом «Известиям» 19 июня сообщил владелец бренда I Am Studio Олег Воронин.

Ранее в этот день испанские СМИ со ссылкой на источники сообщили о решении Mango окончательно отказаться от прямых продаж в РФ. Причиной такой меры названа «международная геополитическая неопределенность» на фоне спецоперации России в Донбассе. В результате 55 магазинов компании станут франчайзинговыми, 800 рабочих мест будут сохранены.

По мнению Воронина, такое решение является управленческим ходом, и если компания продолжит работать по франшизе, то в работе Mango мало что изменится.

«По моим данным, магазины Mango скоро начнут открываться. Пока что известно, что бренд сохранится», — заявил владелец I Am Studio.

3 марта в Mango сообщили о временном прекращении работы в России из-за трудностей при транспортировке и поставках товаров.

По состоянию на конец 2021 года на Россию приходилось 8% чистой операционной прибыли (EBIT) Mango. Россия входила в пятерку крупнейших рынков сбыта компании.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в РФ в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции в Донбассе. С конца февраля продажи приостановили бренды одежды и обуви Karl Lagerfeld, Burberry, COS, Nike, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, британский интернет-магазин ASOS, служба международной доставки DHL и другие.

Также об уходе из России объявили некоторые сети магазинов товаров для дома, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей. Однако вскоре некоторые бренды объявили о возвращении на российский рынок.