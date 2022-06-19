Карта спецоперации на Украине 19 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 19 июня можно в материале «Известий».

По данным российского Минобороны на 19 июня, за минувшие сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено свыше 400 националистов, 10 танков и других боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, 11 пусковых установок реактивной системы залпового огня и 28 специальных автомобилей.

Кроме того, был сбит украинский Су-25, восемь беспилотников, перехвачены три тактические ракеты «Точка-У».

Днем ранее российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в районе Камышевахи и вертолет Ми-24 в ДНР. Кроме того, были уничтожены мощности по переработке нефти и хранилища топлива для снабжения украинской военной техники, а также 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ, в том числе четыре взвода РСЗО «Град».

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».