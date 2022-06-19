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В Венесуэле разбился военный самолет

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Фото: venezuela.detailzero.com
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Самолет, принадлежащий вооруженным силам Венесуэлы, разбился недалеко от международного аэропорта Ла Чинита, экипаж выжил. Об этом сообщила 19 июня на своем сайте газета Nacional со ссылкой на данные журналистов.

Крушение произошло накануне. Упал самолет K8-W FANB. Он летел в Каньяда-де-Урданета.

На борту находились два члена экипажа. Они госпитализированы с различными травмами.

9 июня второй военный самолет за день потерпел крушение в Калифорнии (США). ЧП произошло примерно в 40 милях от места крушения MV-22B Osprey подразделения Корпуса морской пехоты США ранее в тот же день, в результате которого пятеро погибли.

Есть ли погибшие во втором крушении, неизвестно.

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