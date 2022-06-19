Украине предложили провозгласить нейтральный статус

Экс-офицер армии США предложил Украине провозгласить нейтральный статус, передает телеканал «Известия». Независимость должны гарантировать постоянные члены Совета Безопасности ООН. По мнению эксперта, Украине лучше признать воссоединение Крыма и России. Он добавил, что Киев должен отказаться от идеи вернуть полуостров. При этом Россия должна поддержать заявку Киева вступить в Евросоюз. Киеву нужно уничтожить все ударные системы страны и сократить группировку военных до 150 тыс. человек и 100 тыс. в запасе. США и Евросоюз должны предоставить экономическую помощь Киеву. Украине нужно наладить дипломатические отношения с РФ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.