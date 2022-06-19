Зрители CNN высмеяли падение Байдена с велосипеда

Зрители американского канала CNN с иронией отнеслись к падению президента США Джо Байдена с велосипеда во время велопрогулки.

Аудитория канала высказала свое мнение о происшествии под роликом, который он выложил на видеохостинге YouTube 18 июня.

«Идеальный образ того, как сейчас живет наша нация. Браво...» — написал пользователь с ником Mike Allen.

«Самое последовательное, что он сделал за два года», — высказался Atheist Dingo.

«Человек столь же хрупкий, как нынешнее состояние нашей страны», — прокомментировал Sloan Mustafa.

«В Сети есть более качественные кадры. Он не мог сообразить, как поставить ногу на землю, и упал. Интересно, что CNN не показывает, что произошло», — подметил Firstname Lastname.

«Прекрасный пример того, что Байден делает с нашей экономикой», — сказал Kevin Jones.

Ранее в этот день президент США упал с велосипеда при попытке приблизиться к журналистам и людям, собравшимся в национальном парке Gordons Pond. Прошло около 10 секунд, прежде чем ему помогли подняться несколько агентов секретной службы. Позже хозяин Белого дома вместо ответа на вопрос репортеров о своем состоянии после падения сделал три прыжка вперед.

До этого, 17 июня, бодрая пробежка Байдена по газону попала на видео и удивила интернет-пользователей. Президент ни разу не споткнулся и не упал на пути к трапу вертолета, который накануне, в пятницу, доставил его и первую леди отмечать 45-ю годовщину свадьбы на курорт Рехобот-Бич (штат Делавэр). До этого глава Белого дома испытывал некоторые, как иронично отмечают американские СМИ, «предполетные трудности» — Байден регулярно спотыкался на трапе.