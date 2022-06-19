Бен Стиллер встретится с украинскими беженцами в Польше

Звезда Голливуда Бен Стиллер прибыл в польский город Жешув, чтобы встретиться с беженцами, покинувшими Украину в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом 18 июня пишет британская Daily Mail.

Актер, чей приезд в Польшу предваряет Всемирный день беженцев — 20 июня, был замечен в субботу на одном из складов приграничного польского города, где он общался с работниками гуманитарных организаций.

«Миллионы людей были вынуждены бежать из своих домов. И более 90% из них — это женщины и дети. Я здесь, чтобы узнать их истории и поделиться ими. Это важно, чтобы показать, как война наносит удар по обычным людям, и чтобы усилить призывы к солидарности… Каждый имеет право на безопасность. Кто угодно, где угодно и когда угодно», — написал Стиллер в своем Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Daily Mail сообщает, что с начала специальной военной операции России в Польшу перебралось более 3,5 млн человек.

56-летний артист является послом доброй воли УВКБ ООН и на протяжении последних шести лет всё свое свободное время посвящает вопросам волонтерства и помощи беженцам в мире. Ранее он уже посещал Иорданию, Гватемалу и Ливан.

Бен Ситллер известен публике своими ролями в таких фильмах, как «Образцовый самец», «Ночь в музее», «Знакомство с Факерами» и «Дюплекс».

21 марта российская чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова 21 марта ответила на обращение голливудского актера Арнольда Шварценеггера, который призвал россиян выступить против спецоперации по защите Донбасса. По ее словам, дети из Донбасса, чьи письма спортсменка привезла ему в 2015 году, видели в нем сильного героя, «который, как они надеялись, смог бы их защитить».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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