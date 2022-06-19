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Глава ФАС считает парадоксальным рост цен на авиакеросин при снижении спроса

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Ситуация с ценой на авиатопливо в России складывается парадоксальная, заявил РБК глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в субботу, 18 июня.

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«С авиакеросином сложилась парадоксальная ситуация. Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю. Бензин на оптовом рынке снижается. А цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается», — поделился он наблюдением.

Шаскольский отметил парадоксальность ситуации и заверил, что цена топлива не влияет на стоимость авиабилетов. Этому способствует механизм демпфера, благодаря которому авиакомпаниям возвращается часть денег.

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПБМТСБ), в апреле 2020 года тонна авиакеросина стоила порядка 24 тыс. рублей. В сентября 2021 года стоимость топлива достигла 50 тыс. рублей. 17 июня цена керосина в европейской части России составила 65 129 рублей за тонну, добавила «Газета.Ru».

В марте Федеральная антимонопольная служба выдала компаниям предостережения в связи с их публичными заявлениями о росте цен на авиабилеты. ФАС напомнила, что организациям запрещено осуществлять координацию экономической деятельности, если она может привести к установлению или поддержанию цен.

14 февраля глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что к 2035 году самолеты могут начать летать на водородном топливе. Министр указал, что прогресс затрагивает и другие сферы транспортной инфраструктуры, в том числе строительство дорог.

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