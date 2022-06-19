Российский боксер Артур Бетербиев нокаутировал Джо Смита-младшего

Российский боксер Артур Бетербиев победил нокаутом в поединке американца Джо Смита-младшего и объединил три чемпионских титула. Об этом 19 июня рассказало издание «Спорт-Экспресс».

Бой прошел в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Бетербиев одержал победу нокаутом во втором раунде. Таким образом он защитил пояса чемпионов WBC и IBF, а также «забрал» принадлежавший Смиту-младшему пояс WBO.

Бетербиев провел в профессиональном боксе 18 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения. 32-летний Смит в боксе одержал 28 побед и потерпел четыре поражения.

5 июня прошел бой между российским тяжеловесом Александром Волковым и суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком. Волков одержал в поединке победу техническим нокаутом в первом раунде.