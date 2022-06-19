В ДТП с микроавтобусом в Мексике погибли 13 человек

В автомобильной аварии с участием микроавтобуса в Мексике погибли по меньшей мере 13 человек, еще восемь получили травмы. Кадры с места аварии выложили пользователи социальной сети Twitter.

На видеозаписях видно, что транспортное средство съехало с трассы и врезалось в дерево, превратившись в груду металла.

Управление федеральных дорог и мостов сообщило, что медики и спасатели оказали пострадавшим первую помощь и доставили в больницы. Двое из пассажиров микроавтобуса находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла на трассе Мехико – Керетаро. Региональная прокуратура начала расследование. Причины ДТП пока неизвестны.

В декабре сообщалось, что 53 человека погибли и еще 58 получили различные травмы в ДТП с грузовиком, перевозившим мигрантов из Центральной Америки в мексиканском штате Чьяпас. Как предполагалось, мигранты из Гватемалы и Гондураса собирались добраться до границы с Соединенными Штатами.