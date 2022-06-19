«Роскосмос» рассказал о возможности российских спутников за территорией Украины

Как сообщили в «Роскосмосе», у российских спутников есть возможность наблюдать за территорией Украины. Сейчас техника помогает следить за стройкой космодрома Восточный, передает телеканал «Известия». Ежедневную картинку «Роскосмос» получает через научный центр оперативного мониторинга Земли и через оператора «Терра-Тех». Картинка может быть снята со стереоэффектом, что позволяет определить глубину котлована. Поэтому определить, разрушены здания или нет, не составит труда.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.