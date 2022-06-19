Командир формирования украинских радикалов «Айдар» сдался в плен под Северодонецком

Один из командиров формирования украинских неонацистов «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела) попал в плен во время освобождения села Метелкино в пригороде Северодонецка Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 19 июня сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«При зачистке Метелкино сдались в плен несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров батальона «Айдар». Сейчас выясняется, насколько он высокопоставленный», — рассказал собеседник.

О сдаче в плен боевиков «Айдара», включая командный состав, в тот же день сообщил источник ТАСС. Отмечается, что это произошло на добровольной основе.

Ранее в ходе операции по освобождению «Азовстали» в Мариуполе в плен сдались 2439 боевиков «Азова», в том числе глава радикального формирования Денис Прокопенко (Редис) и Святослав Паламар. О полном освобождении предприятия Минобороны России сообщило 20 мая.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении регионов Донбасса.

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