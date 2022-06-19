Глава ФАС Шаскольский назвал парадоксальной ситуацию с ценами на авиатопливо в РФ

В России сложилась парадоксальная ситуация с ценой на авиакеросин, которая продолжает расти, несмотря на снижение стоимости бензина и сжиженного газа. Такое заявление сделал 18 июня глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

«С авиакеросином сложилась парадоксальная ситуация. Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю. Бензин на оптовом рынке снижается. А цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается», — сообщил он в беседе с РБК.

Он считает сложившуюся на рынке ситуацию «необычной», однако, по его заверениям, на цену авиабилетов она не повлияет. Этому, как он объяснил, способствует действующий механизм демпфера цен на авиатоплива, при котором компаниям компенсируется часть денег из бюджета, дополняет «Газета.Ru».

«Там есть демпфер: большая часть средств авиакомпаниям возвращается. То есть на самом деле цена у них приемлемая. За рынком авиакеросина мы продолжим следить», — пообещал он.

В марте Федеральная антимонопольная служба предостерегла авиакомпании в связи с их публичными заявлениями о росте цен на авиабилеты. Ведомство напомнило, что организациям запрещено согласовывать свою экономическую деятельность для установления или поддержания цен.

14 февраля глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что к 2035 году самолеты могут начать летать на водородном топливе. Министр указал, что прогресс затрагивает и другие сферы транспортной инфраструктуры, в том числе строительство дорог.