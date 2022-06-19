Реклама
Прямой эфир
Мир
Шольц пообещал устранить проблемы с «Северным потоком»
Мир
ЕК перечислила Украине условия отзыва статуса кандидата в ЕС
Экономика
Курс биткоина опустился ниже $19 тыс. впервые с ноября 2020 года
Мир
Джонсон призвал союзников к дальнейшей поддержке Украины
Культура
Джонсон выступил за проведение «Евровидения-2023» на Украине
Наука
SpaceX запустила ракету с разведывательным спутником для германских военных
Общество
Терапевт назвал опасные для детей дачные цветы
Интернет
Минцифры установит российским корпорациям ограничения на внутренние IT-разработки
Культура
Гай Ричи снимет фильм «Геркулес» для студии Disney
Спорт
Сестры Аверины пропустят международный турнир по гимнастике в Испании
Интернет
Минцифры призвало срочно наращивать экспорт IT-решений в дружественные страны

Глава ФАС Шаскольский назвал парадоксальной ситуацию с ценами на авиатопливо в РФ

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России сложилась парадоксальная ситуация с ценой на авиакеросин, которая продолжает расти, несмотря на снижение стоимости бензина и сжиженного газа. Такое заявление сделал 18 июня глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

Керосинее небо: Минэнерго хочет урезать авиакомпаниям льготы на топливо
Изменит ли это стоимость билетов

«С авиакеросином сложилась парадоксальная ситуация. Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю. Бензин на оптовом рынке снижается. А цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается», — сообщил он в беседе с РБК.

Он считает сложившуюся на рынке ситуацию «необычной», однако, по его заверениям, на цену авиабилетов она не повлияет. Этому, как он объяснил, способствует действующий механизм демпфера цен на авиатоплива, при котором компаниям компенсируется часть денег из бюджета, дополняет «Газета.Ru».

«Там есть демпфер: большая часть средств авиакомпаниям возвращается. То есть на самом деле цена у них приемлемая. За рынком авиакеросина мы продолжим следить», — пообещал он.

В марте Федеральная антимонопольная служба предостерегла авиакомпании в связи с их публичными заявлениями о росте цен на авиабилеты. Ведомство напомнило, что организациям запрещено согласовывать свою экономическую деятельность для установления или поддержания цен.

14 февраля глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что к 2035 году самолеты могут начать летать на водородном топливе. Министр указал, что прогресс затрагивает и другие сферы транспортной инфраструктуры, в том числе строительство дорог.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022