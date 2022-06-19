Сильнейшее наводнение произошло в Бангладеш

Наводнение, обрушившееся на северо-восток Бангладеш, стало самым сильным в истории страны за 122 года, его жертвами стали примерно пять человек. Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщила газета Dhaka Tribune.

Как отметил министр по борьбе со стихийными бедствиями республики Энамур Рахман, все государственные и частные учреждения страны совместно работают над предоставлением убежища пострадавшим от наводнения людям. По его словам, премьер-министр страны Шейх Хасина постоянно следит за спасательной операцией. К ней привлечены военнослужащие армии, флота и береговой охраны.

«Ситуация с наводнением резко ухудшилась, в результате чего в пятницу тысячи людей оказались на осаде. Гражданская администрация начала эвакуацию с помощью спасательных катеров. В центры временного размещения были доставлены 90 тыс. человек из затронутых наводнениями районов Силхет и Сунамгандж», — уточнил Рахман.

Издание сообщает о пяти погибших в результате стихийного бедствия. Вода в реке Сурма на мысе Силхет превышает опасный уровень на 89 см, а на мысе Канайгат — на 98 см.

Полеты в международном аэропорту имени Османи в Силхете были приостановлены из-за того, что взлетно-посадочная полоса ушла под воду. Также прервано и железнодорожное сообщение.

По данным метеорологов, сильные дожди, вероятно, продолжатся до понедельника.

Ранее, 3 июня, на западе Кубы из-за последствий сильных дождей погибли два человека, еще один человек пропал без вести. По данным властей, всего проливные дожди на западе Кубы вызвали 61 оползень и сильное наводнение в 23 районах. В Гаване были эвакуированы более 1 тыс. жителей.