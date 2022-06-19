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Косачев обвинил Литву в нарушении обязательств после решения по транзиту

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Блокада Калининграда со стороны Литвы — это нарушение целого ряда международно-правовых актов Евросоюза. Такое заявление 18 июня сделал вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в своем Telegram–канале.

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«По поводу начинающейся блокады Калининградской области со стороны Литвы. Как государство-член ЕС, Литва в рамках санкций (национальное законодательство) нарушает целый ряд юридически обязательных международно-правовых актов, затрагивающих не только обязательства самой Литвы, но и Европейского союза в целом», — приводит его слова «Газета.Ru».

Политик привел в качестве примера Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и ЕС от 24 июня 1994 года, в котором была закреплена свобода транзита как один из принципов, и напомнил о главных принципах Всемирной торговой организации (ВТО), в статье V Генерального соглашения по тарифам и торговле 1947 года, которой также закрепляется свобода транзита. Отдельно в последнем документе подчеркивается отсутствие различий, «основанных на флаге судов, месте происхождения, отправления, захода, выхода или назначения или каких-либо обстоятельствах, относящихся к собственности на товары, суда или другие транспортные средства».

Он добавил, что Литва является «флагманом разрушения международного права», и предупредил о том, что Запад может зайти еще дальше в нарушении международных норм.

«Такими темпами Запад может дойти и до нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, где также есть свобода транзита и свобода открытого моря, которая пока еще позволяет проходить судам в Калининградскую область через нейтральные воды. Аналогично — воздушное пространство», — сообщил Косачев.

О запрете на транзит грузов в Калиниградскую область губернатор региона Антон Алиханов сообщил 17 июня. Он подчеркнул, что руководство региона ждет от Еврокомиссии разъяснений по поводу действий литовских властей. Днем позже Алиханов охарактеризовал решение Вильнюса как незаконное, ссылаясь на нормы Всемирной торговой организации и протоколов присоединения Литвы к Евросоюзу.

В начале апреля Алиханов сообщил, что запрет ЕС на грузовое транспортное сообщение с Россией и Белоруссией не коснется транзита грузов с основной территории РФ в Калининградскую область. Транзит из России в Калининградскую область — это внутринациональный транзит, соответственно, ограничения не касаются ни железнодорожного, ни автомобильного транспорта.

Запрет на перевозки грузов российским и белорусским транспортом введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Он не распространялся на перевозку медицинских препаратов, продовольствия и автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

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