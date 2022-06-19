Гуманитарную помощь объемом в 50 т от жителей Санкт-Петербурга привезли в Первомайск

Приблизительно 50 т гуманитарной помощи доставили в город Первомайск Луганской Народной Республики (ЛНР) неравнодушные жители Санкт-Петербурга. Вместе с местными жителями 19 июня груз принимал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

За три последних сбора общественная организация (ОО) «Невский фронт» привезла в Донбасс более 160 т гуманитарной помощи.

«Мы вернемся в Петербург и откроем четвертый и пятый сборы. Пока идет спецоперация, мы не остановимся. Мы с 2014 года возим гуманитарную помощь, потому что Донбасс — это наши братья. <…> Мы будем до конца вместе с Донбассом», — сказал Александр Герман, руководитель благотворительного фонда «Невский фронт — Детям».

«Если каждый человек почувствует себя здесь, на их месте, на месте жителей, то, конечно, просыпается дополнительное чувство долга, которое нужно преодолеть, понять и помочь», —вторит коллеге руководитель ОО «Невский фронт» Александр Алеханов.

В фурах через границу с Россией едут машины с продуктами питания долгого хранения, бытовой химией, средствами личной гигиены, детским питанием, крупами, консервами, сладостями и водой. Потом гуманитарную помощь распределяют в автомобили поменьше и развозят по населенным пунктам.

Заместитель начальника труда и социальной защиты населения администрации Первомайска Оксана Ильинова рассказала, что привозимые благотворителями продукты и предметы первой необходимости фасуют в наборы, которые регулярно адресно раздаются жителям города. Так, помощь уже оказали семьям с детьми, участникам Великой Отечественной войны и инвалидам первой группы.

«Будем сейчас с вашей помощью формировать наборы для инвалидов второй и третьей группы, а также для лежачих больных», — рассказала съемочной группе Ильинова.

Местные жители говорят, что больше всего сейчас им нужна вода, которой в городе нет уже несколько месяцев. Она на вес золота, ведь в Первомайске жаркая погода обычно стоит все лето.

21 мая бойцы Вооруженных сил Российской Федерации доставили гуманитарную помощь в один из населенных пунктов на освобожденной территории Луганской Народной Республики. Помощь, в первую очередь, получили женщины с детьми, ветераны, инвалиды и беженцы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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