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Автор The National Interest Пайн предложил Киеву объявить нейтральный статус и признать Крым

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Киеву стоит пойти на компромисс с Россией, признав Крым российским и объявив о нейтральном статусе Украины. Такое мнение выразил 18 июня эксперт журнала The National Interest (NI) Дэвид Пайн, опубликовавший свой план по урегулированию конфликта в Донбассе.

США приготовились к затяжному конфликту на Украине. Спецоперация 18 июня 2022 года. Онлайн-трансляция
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Пайн представил комплекс предложений из 15 пунктов, который включал в себя, в частности, разрыв отношений с НАТО с отказом от вступления в альянс и размещения на своей территории его войск и баз. Вооруженные силы Украины также должны быть сокращены до 150 тыс. человек кадрового состава и 100 тыс. резервистов, дополняет «Газета.Ru».

Со стороны России в обмен на это, замечает эксперт, должна последовать поддержка заявки Украины на вступление в Евросоюз, а со стороны Запада — отмена всех введенных против Москвы санкций и восстановление торговых отношений.

18 июня газета The Washington Post сообщила о планах Америки и ее союзников готовиться к затяжному конфликту на Украине и в Донбассе. По словам собеседника издания, Белый дом готовился к подобному развитию событий еще до начала российской спецоперации и надеется повлиять на ее ход с помощью поставок Киеву оружия.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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