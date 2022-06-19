Синоптики спрогнозировали до 25 градусов выше нуля и грозы в Москве и области 19 июня

Облачность с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы и до 25 градусов тепла ожидают москвичей в воскресенье, 19 июня. Прогноз погоды опубликовал на своем сайте российский Гидрометцентр.

Днем в Москве температура воздуха составит от 23 до 25 градусов выше нуля, ночью — от +14 до +16 градусов.

На территории Московской области синоптики обещают от 20 до 25 градусов в дневное время суток и 11–16 градусов тепла в ночное.

Ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 6–16 м/с с порывами до 18 м/с.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

16 июня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал отсутствие жары в Москве до конца недели. Температурные показатели составят от 20 до 25 градусов выше нуля, что является «нормальным летом в московском исполнении».