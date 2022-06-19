В реке Канска обнаружили тело утонувшей девочки

Спасатели обнаружили тело 11-летней девочки, утонувшей в реке Кан в Канске 14 июня. Об этом 18 июня сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

14 июня школьница Анжелика отдыхала на реке с сестрой и подругами. Сначала дети купались на мелководье, но в какой-то момент девочка решила зайти на глубину. Тогда ее подхватило и унесло течением.

Оставшиеся на берегу девочки побежали за помощью взрослых, но найти Анжелику не удалось.

Дядя девочки Николай рассказал «Известиям», что семья Анжелики пыталась найти ее своими силами, так как поиски проводились плохо: работал один водолаз на лодке.

Тело школьницы обнаружили только в 18:55 18 июня, в 500 м от места, где она ушла на глубину.

Следственное управление по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит проверку по факту гибели ребенка.

В распоряжении «Известий» появилось видео, на котором запечатлены кадры поисков Анжелики.

16 июня сообщалось, что в Карелии следователи проводят проверку по факту опрокидывания лодки на реке Летней. На борту трехместного судна находились четверо мужчин без спасательных жилетов. Выбраться на берег удалось только троим.