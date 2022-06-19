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Меркель не считает, что Россия использовала газ как оружие в вопросе Украины

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Для России «газ не был оружием», заявила в субботу, 18 июня, бывший канцлер Германии, объясняя в интервью агентству Redaktionsnetzwerk Deutschland свою поддержку проекта «Северный поток – 2».

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«Я не верила в изменения через торговлю, но в связь через торговлю, а именно со второй по величине ядерной державой в мире», — прокомментировала она свое решение о строительстве газопровода.

По признанию Меркель, решение было сложным из-за убеждения в том, что Москва перестанет прокачивать топливо через Украину сразу после запуска «Северного потока – 2». Однако Запад позаботился о том, чтобы газ всё равно проходил через территорию республики и Киев продолжал бы получать сборы за транзит.

По ее словам, транспортировка газа по трубопроводу из России имела экономические обоснования, в частности это было дешевле, чем сжиженный газ природный газ (СПГ) из Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, а затем и из США.

Меркель также отметила, что была готова содействовать строительству двух терминалов для СПГ, однако до конца пребывания ее на посту канцлера ни одна компания так и не взялась за их строительство в ФРГ, поскольку не нашлось ни одного импортера, «который бы заранее забронировал долгосрочные мощности из-за высокой цены».

Бывший глава немецкого правительства подчеркнула, что российская военная операция началась 24 февраля, когда газ еще не проходил через СП-2.

«В этом смысле газ не был оружием», — указала она.

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что минэкономики страны получило распоряжение остановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2» на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по СП-2 на фоне угрозы санкций.

15 мая посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду на то, что со временем к проекту газопровода «Северный поток – 2» вернутся. По его словам, технически проект завершен, трубы не только проложены, но и заполнены технологическим газом. Таким образом, начать поставлять топливо в инфраструктуру Германии можно в любой момент.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу.

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