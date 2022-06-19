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Эксперт NI предложил Украине признать Крым российским для урегулирования конфликта

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Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей
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Эксперт американского журнала The National Interest (NI) Дэвид Пайн 18 июня предложил свой план по урегулированию конфликта в Донбассе.

США приготовились к затяжному конфликту на Украине. Спецоперация 18 июня 2022 года. Онлайн-трансляция
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В частности, эксперт предложил Украине закрепить статус нейтральной державы на конституционном уровне, признать воссоединение России с Крымом в 2014 году, провести на территории Донбасса референдумы о статусе Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, Пайн считает необходимым для стабилизации геополитической ситуации приостановление любых контактов Киева с НАТО, в том числе запрет на размещение войск и баз альянса на своей территории, а также сокращение Вооруженных сил Украины до 150 тыс. кадрового состава и 100 тыс. резервистов.

Как указал, для действенного прекращения кризиса вокруг Украины Киеву необходимо возобновить полноценные дипломатические отношения с Москвой, а западным странам — вернуть все необоснованно и незаконно захваченные у России и ее бизнесменов активы. Также Пайн считает важным закрепление обязательства НАТО не расширяться на восток за счет бывших советских республик и государств вдоль границы России, включая Финляндию, а также включение России в глобальную архитектуру безопасности Европы.

Все обозначенные меры, по мысли автора, должны вернуть Восточную Европу к статусу-кво на 2016 год, до момента, когда НАТО начала эскалацию обстановки в регионе путем расширения своего присутствия.

Добиться мира без отмены антироссийских санкций и признания независимости Донбасса со стороны Запада и Украины невозможно, подчеркнул Пайн. Компромисс с Москвой соответствует интересам США, так как он позволит свести на нет угрозу ядерного противостояния, а также решит порожденные санкциями экономические проблемы Запада.

Ранее в тот же день газета The Washington Post сообщила о том, что США и их союзники готовятся к затяжному конфликту на Украине и в Донбассе. По словам собеседника издания в Госдепартаменте, в Белом доме обсуждали возможность длительных боевых действий еще до начала российской спецоперации, когда о вероятности конфликта начали сообщать СМИ со ссылкой на американскую разведку. При этом Запад надеется на то, что поставленное Киеву вооружение в сочетании с пакетами антироссийских санкций и дипломатической изоляцией России повлияет на завершение спецоперации путем переговоров.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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