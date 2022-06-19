Минобороны заявило об уничтожении ВКС России четырех взводов гаубиц М777 ВСУ

Вооруженные Силы РФ ликвидировали четыре украинских взвода с американскими гаубицами М777. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено <...> четыре взвода 155-миллиметровых гаубиц М777 в районах Ласточкино, Очеретино, Водяное, Желанное Донецкой Народной Республики», — уточнил он.

Кроме того, были уничтожены 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений боевиков Украины, в том числе четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Всего за прошедшие сутки армейской авиацией было поражено 62 района живой силы и техники украинских радикалов.

Помимо этого, по словам Конашенкова, в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожены мощности по переработке нефти и хранилища топлива для снабжения украинской военной техники.

11 июня военные ДНР уничтожили батарею американских гаубиц М-777 под Авдеевкой. До этого, 7 июня, Конашенков рассказал, что артиллерия Вооруженных сил РФ уничтожила одну переданную Украине норвежскую самоходную установку и две гаубицы США. Кроме того, оперативно-тактическая авиация поразила 65 районов сосредоточения живой силы и техники националистов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».