Реклама
Прямой эфир
Мир
Джонсон призвал союзников к дальнейшей поддержке Украины
Спорт
Лыжников РФ и Белоруссии отстранили от марафонской серии Worldloppet
Мир
Сухогруз под флагом Камеруна попросил помощи у берегов Туапсе
Пресс-релизы
Перспективы и задачи креативных индустрий обсудили на итоговой пленарной сессии Форума креативного бизнеса
Культура
Джонсон выступил за проведение «Евровидения-2023» на Украине
Наука
SpaceX запустила ракету с разведывательным спутником для германских военных
Общество
Терапевт назвал опасные для детей дачные цветы
Интернет
Минцифры установит российским корпорациям ограничения на внутренние IT-разработки
Культура
Гай Ричи снимет фильм «Геркулес» для студии Disney
Спорт
Сестры Аверины пропустят международный турнир по гимнастике в Испании
Интернет
Минцифры призвало срочно наращивать экспорт IT-решений в дружественные страны
Сюжет:

Минобороны заявило об уничтожении ВКС России четырех взводов гаубиц М777 ВСУ

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные Силы РФ ликвидировали четыре украинских взвода с американскими гаубицами М777. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено <...> четыре взвода 155-миллиметровых гаубиц М777 в районах Ласточкино, Очеретино, Водяное, Желанное Донецкой Народной Республики», — уточнил он.

Отстрел снабжения: ВС РФ уничтожили крупную партию иностранных вооружений на Украине
А российские истребители и комплексы ПВО за сутки сбили два штурмовика Су-25 в ДНР и Херсонской области

Кроме того, были уничтожены 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений боевиков Украины, в том числе четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Всего за прошедшие сутки армейской авиацией было поражено 62 района живой силы и техники украинских радикалов.

Помимо этого, по словам Конашенкова, в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожены мощности по переработке нефти и хранилища топлива для снабжения украинской военной техники.

11 июня военные ДНР уничтожили батарею американских гаубиц М-777 под Авдеевкой. До этого, 7 июня, Конашенков рассказал, что артиллерия Вооруженных сил РФ уничтожила одну переданную Украине норвежскую самоходную установку и две гаубицы США. Кроме того, оперативно-тактическая авиация поразила 65 районов сосредоточения живой силы и техники националистов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022