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В Херсонском краеведческом музее стартовала неделя детского творчества

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Фото: commons.wikimedia.org/Нестеренко Оля
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В Херсоне началась неделя детского творчества, основная часть которой пройдет на территории Херсонского краеведческого музея. Одним из главных мероприятий для юных жителей города станет конкурс детского рисунка. Кадры с места событий в воскресенье, 19 июня, публикует Минобороны.

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«Сегодня ко мне подошли люди, говорили, что таких мероприятий практически не проводилось в городе Херсон. Они были направлены совсем на другую идеологию, совершенно отличающуюся от нашей, которую мы сейчас здесь развиваем. Находясь здесь, в Херсоне, ты проникаешься этим фактом, что всё искоренялось, что всё переводилось на украинский язык, понятия подменялись, и, соответственно, дети шли по другому пути. Соответственно у нас роль сейчас такая, чтобы возобновить всё», — рассказала одна из организаторов конкурса детского рисунка Наталья Попова.

На протяжении недели дети, принимающие участие в мероприятии, самостоятельно или совместно с родителями будут рисовать на холстах картины о мирной жизни своего города. На большинстве рисунков ребята изображают корабли, которые являются визитной карточкой Херсона.

По окончании конкурса проигравших не будет. Организаторы вручат сладкие подарки всем участникам, а рисунки перенесут на большие билборды и разместят на улицах города.

Организаторы надеются, что до конца недели свои работы в музее смогут создать десятки ребятишек, ведь ограничений по возрасту нет – здесь рады и самым маленьким жителям города, и ученикам средних школ, в том числе и выпускных классов.

16 июня исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации Бердянска Александр Сауленко рассказал, что в 2022 году город откроется для туристов. Из Донецкой и Луганской народных республик уже поступили заявки на организованный отдых.

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