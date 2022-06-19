Минобороны: в Николаеве более 40 актеров снимаются в постановках о российских обстрелах

Спецслужбы Украины сняли постановочные видеосюжеты о якобы разрушенных в ходе обстрелов российских Вооруженных Сил жилых домов в Николаеве. Об этом 18 июня сообщил начальник Национального центра управления обороной России — руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В постановочных видеосъемках задействовано более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере $25 США», — уточнил он.

По словам представителя Минобороны РФ, отснятые материалы намерены распространить в украинских и западных СМИ, чтобы обвинить российских военных в неизбирательных ударах по гражданским объектам.

«В очередной раз акцентируем внимание всего мирового сообщества, что подобные фейки, культивируемые украинской «фабрикой лжи» по заказу западных кураторов, не содержат достоверной и объективной информации», — добавил он.

Российская армия, подчеркнул Мизинцев, исключительно гуманно относится к мирному населению и не наносит ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

17 июня заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что сообщения о мобилизации в Херсонской области являются нагнетаемым украинскими властями фейком. Подобных планов в регионе не прорабатывается.

16 июня американская газета USA Today удалила со своего сайта материал, в котором говорилось о возможной угрозе подрыва российскими военными Запорожской атомной электростанции. Некоторые материалы, в том числе об АЭС, по данным издания, были сфабрикованы бывшим корреспондентом Габриэлой Мирандой, сообщило издание.

31 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала распространявшие фейки о российских военных западные СМИ ответить за свои поступки или извиниться. Так она высказалась об увольнении за фейки уполномоченной по правам человека Украины Людмилы Денисовой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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