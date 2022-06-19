Непомнящий сыграл вничью с Каруаной во втором туре турнира претендентов в Мадриде

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной во втором туре турнира претендентов в Мадриде. Об этом 18 июня сообщил «Спорт-Экспресс».

Шахматисты завершили встречу со счетом 0,5:0,5, сообщает издание.

Следующая игра Непомнящего состоится 19 июня, соперником гроссмейстера станет Теймур Раджабов.

Победитель мадридского турнира претендентов сразится с Магнусом Карлсеном за титул чемпиона мира. Турнир претендентов будет проходить с 17 июня по 5 июля.

10 декабря Карлсен обыграл Непомнящего в 11-й партии матча за мировую шахматную корону и досрочно защитил титул чемпиона мира в Дубае. По итогам 11 партий Карлсен выиграл матч со счетом 7,5:3,5 черными фигурами. Он же обыграл Непомнящего 30 декабря 2021 года в 20-м туре чемпионата мира по блицу.