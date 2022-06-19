Реклама
Прямой эфир
Мир
Шольц пообещал устранить проблемы с «Северным потоком»
Мир
ЕК перечислила Украине условия отзыва статуса кандидата в ЕС
Экономика
Курс биткоина опустился ниже $19 тыс. впервые с ноября 2020 года
Мир
Джонсон призвал союзников к дальнейшей поддержке Украины
Культура
Джонсон выступил за проведение «Евровидения-2023» на Украине
Наука
SpaceX запустила ракету с разведывательным спутником для германских военных
Общество
Терапевт назвал опасные для детей дачные цветы
Интернет
Минцифры установит российским корпорациям ограничения на внутренние IT-разработки
Культура
Гай Ричи снимет фильм «Геркулес» для студии Disney
Спорт
Сестры Аверины пропустят международный турнир по гимнастике в Испании
Интернет
Минцифры призвало срочно наращивать экспорт IT-решений в дружественные страны

Непомнящий сыграл вничью с Каруаной во втором туре турнира претендентов в Мадриде

0
Фото: TASS/Zuma/Fotopyk/Jacek Prondzynski
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной во втором туре турнира претендентов в Мадриде. Об этом 18 июня сообщил «Спорт-Экспресс».

Ход конфедерацией: что даст перевод русских шахмат в Азию
За 30 лет работы ФШР в Европе не проводилось ни одного соревнования в России

Шахматисты завершили встречу со счетом 0,5:0,5, сообщает издание.

Следующая игра Непомнящего состоится 19 июня, соперником гроссмейстера станет Теймур Раджабов.

Победитель мадридского турнира претендентов сразится с Магнусом Карлсеном за титул чемпиона мира. Турнир претендентов будет проходить с 17 июня по 5 июля.

10 декабря Карлсен обыграл Непомнящего в 11-й партии матча за мировую шахматную корону и досрочно защитил титул чемпиона мира в Дубае. По итогам 11 партий Карлсен выиграл матч со счетом 7,5:3,5 черными фигурами. Он же обыграл Непомнящего 30 декабря 2021 года в 20-м туре чемпионата мира по блицу.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022