Косачев обвинил Литву в нарушении обязательств после решения по транзиту

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал блокаду Калининграда со стороны Литвы нарушением целого ряда юридически обязательных международно-правовых актов Евросоюза. Он написал об этом в своем Telegram–канале в субботу, 18 июня.

Сенатор привел в пример Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и ЕС от 24 июня 1994 года, где говорится о принципе свободы транзита, а также главные принципы Всемирной торговой организации (ВТО), в статье V Генерального соглашения по тарифам и торговле 1947 года которой также оговаривается вопрос о свободе транзита и отсутствии различий, «основанных на флаге судов, месте происхождения, отправления, захода, выхода или назначения или каких-либо обстоятельствах, относящихся к собственности на товары, суда или другие транспортные средства».

«Такими темпами Запад может дойти и до нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, где также есть свобода транзита и свобода открытого моря, которая пока еще позволяет проходить судам в Калининградскую область через нейтральные воды. Аналогично — воздушное пространство», — подытожил Косачев, добавив, что Литва является «флагманом разрушения международного права».

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что власти региона ждут от Еврокомиссии разъяснений по поводу запрета на транзит и считают его грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских стран и правил свободного транзита.

18 июня калининградский губернатор назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел «несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС», в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и Россия.

В начале апреля Алиханов сообщил, что запрет ЕС на грузовое транспортное сообщение с Россией и Белоруссией не коснется транзита грузов с основной территории РФ в Калининградскую область. Транзит из России в Калининградскую область — это внутринациональный транзит, соответственно, ограничения не касаются ни железнодорожного, ни автомобильного транспорта.

Запрет на перевозки грузов российским и белорусским транспортом введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Он не распространялся на перевозку медицинских препаратов, продовольствия и автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.