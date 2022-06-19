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Иностранных наемников и подразделения ВСУ обнаружили в доме культуры

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rick Mave
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В селе Пархомовка обнаружены подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, сообщил в субботу, 18 июня, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«В Пархомовке Харьковской области в здании дома культуры размещены военнослужащие ВСУ и иностранные наемники, а на прилегающей территории – бронетехника, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня (РСЗО)», — сказано в заявлении.

Также Мизинцев заявил о получении информации из достоверных источников о том, как спецслужбы Украины готовят фейк о разрушенных от ударов ВС РФ домах в Николаеве. В постановочных видеосъемках задействовали более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере $25 США.

16 июня вырвавшиеся из бомбоубежища химзавода «Азот» в Северодонецке мирные жители рассказали об иностранных наемников на предприятии. Наемники не разрешали мирным жителям выходить из убежища, аргументируя это тем, что снаружи якобы опасно, потому что «идет зачистка».

В Донбассе идет спецоперация РФ по защите мирных жителей, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле объяснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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