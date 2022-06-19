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Лыжников РФ и Белоруссии отстранили от марафонской серии Worldloppet

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Фото: ТАСС/Смирнов Владимир
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Международная марафонская серия Worldloppet объявила о запрете российским и белорусским лыжникам участвовать в гонках из-за ситуации вокруг Украины. Так организация поддержала позицию Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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«Поскольку Worldloppet выступает за свободу, мир, единство и межкультурный обмен, Worldloppet несет ответственность за то, чтобы не умалчивать об этом. Нынешний российский режим и продолжающаяся незаконная «российская агрессия» против Украины неприемлемы для нас как организации с демократическими ценностями», — приводит портал организации слова Юхи Вильямаа, президента Worldloppet.

Worldloppet также исключила Деминский марафон из календаря, уточнил портал gamingdeputy.

1 марта российским и белорусским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) до конца сезона.

В тот же день FIS заявила о переносе всех соревнований с территории России. В федерации отметили, что все оставшиеся этапы Кубка мира, которые должны проводиться с настоящего момента и до завершения сезона-2021/22, будут отменены или перенесены в другую страну.

Таким образом, ряд соревнований федерации, проведение которых в РФ было согласовано, отменяется. В частности, финал сезона Кубка мира по лыжным гонкам, запланированный на период с 18 по 20 марта в Тюмени, отменен.

26 мая президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не была переизбрана в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). По ее словам, неблагоприятный для нее итог голосования на выборах в совет FIS не был неожиданным и она «была готова к такому развороту событий».

Российских спортсменов стали отстранять от участия во многих международных спортивных соревнованиях после соответствующего предписания Международного олимпийского комитета, который рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в состязаниях российских и белорусских спортсменов.

Такие санкции стали ответом на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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